O “combattenco” é uma modalidade de arte marcial que significa “Combate com Técnicas Especializadas em Normas de Combatentes”.

Ela vem sendo desenvolvida há pouco mais de uma década pelo mestre Geraldo Avelino dos Santos Neto, 33, conhecido como “Tigre Selvagem”, bacharel em educação física e servidor público concursado de Itapevi.

A nova luta é uma evolução do estilo Esul Tenco, criado em 2003. Neste ano, Avelino deu entrada no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) para patentear o ‘combattenco’ – o prazo para o registro leva de dois anos e meio a três anos.

“Também estou produzindo um livro que será registrado na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro explicando a criação, desenvolvimento e evolução do novo conceito de arte marcial”, afirma Avelino.

“Esta iniciativa se deu pela necessidade de evolução da metodologia desenvolvida no Brasil. As metodologias de ensino com o vínculo de criação ligadas diretamente a outras modalidades não são reconhecidas como tradicionais, e sim como outras formas de artes marciais. O diferencial que assumimos é a abertura de um leque de possibilidades de aprendizagem nas áreas das artes marciais, bem como o praticante terá o protagonismo de fazer parte de algo revolucionário no qual a tendência é ficar marcado para a história das artes marciais”, explica Avelino.

O objetivo do combattenco é levar ao cidadão uma nova metodologia de ensino que permita que ele tome suas próprias decisões de maneira equilibrada e sensata.

“Existe um processo pedagógico evolutivo com olhar para as lutas e focado no bem estar do indivíduo de dentro para fora”, explica o mestre.

A modalidade “estimula o aumento de força, da agilidade, da competitividade, além de contribuir para a elevação da sociabilidade e da visão de mundo do aluno”, diz.

Mais de 500 alunos já tiveram aulas de combattenco nos últimos dez anos, afirma Avelino. Não há restrições físicas para praticar o esporte.

Onde treinar

Em Itapevi, as aulas de combattenco são oferecidas nas escolas Dra. Zilda Arns Neumann (Jardim São Carlos), CEMEB – Centro Municipal de Educação Básica Prof. Jossei Toda (Vila Santa Rita), no CRJ – Centro de Referência da Juventude (Cohab) e no Ginásio de Esportes – Complexo Desportivo Educacional João Salvarani (no Centro), e oferecidas de segunda a sexta-feira, distribuídas nos turnos da manhã e da tarde.

As aulas recomeçam na próxima segunda (6), no CIESI (Centro de Iniciação Esportiva e Social de Itapevi) do Ginásio, no Centro. Nas demais unidades, os horários e dias ainda serão divulgados pela Prefeitura.

Para saber mais sobre o combattenco e se inscrever, ligue para o 4205-4464 ou procure a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, no 4774-5927.