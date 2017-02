Leandro Conceição

O novo comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco, Raimundo Pereira Neto, tomou posse em solenidade na manhã de quarta-feira, 1º, com foco no combate aos arrastões nos pontos de ônibus e aos polêmicos pancadões, entre outras ações para aumentar a segurança no município. Inspetor de carreira, ele está na GCM há 25 anos.

Para coibir os arrastões, a GCM realiza, desde o início de janeiro, a Operação Amanhecer Seguro, com rondas nos pontos de ônibus nas primeiras horas do dia.

“Hoje, a partir das 4h da manhã, já tem viaturas circulando nas vias onde tem mais fluxo, desde a periferia até a área central”, afirmou Raimundo Pereira Neto.

Como estratégia para combater a realização dos bailes funk ao ar livre, os chamados pancadões, no município, a GCM passou a monitorar as redes sociais, onde costumam ser convocados os “fluxos”.

Guarda monitora redes sociais para combates “fluxos”

“A gente está trabalhando com a informação antecipada. Normalmente quem promove esse tipo de evento acaba divulgando nas redes sociais, no WhatsApp, e a gente montou uma central de inteligência [para monitorar e coibir]”, afirmou o prefeito Rogério Lins (PTN).

“São pontos viciados da nossa cidade. Temos muitos problemas [de pancadões] no Jardim Conceição, no Padroeira – nas casinhas –, entre outros bairros da cidade. Então, a gente já monta a estratégia de ocupação, nada repressivo, nem ostensivo, uma operação de ocupação antecipada no local. Ocupamos o espaço, no Primeiro de Maio, entre outros locais, e entramos com o diálogo [com a comunidade]”, explicou o prefeito.

Trabalho intersecretarial

De acordo com Lins, é realizado um trabalho intersecretarial, envolvendo agentes de segurança e a Secretaria de Cultura, para definir alternativas aos pancadões.

A ideia, afirmou, “é fazer um diálogo no sentido de que a gente não é contra a diversão do jovem. Mas que ele não vai fechar mais ruas, ficar até 6h, 7h da manhã com som muito alto, prejudicando a ordem pública”.

Guardas vão atuar na ronda escolar

A GCM de Osasco vai atuar na ronda escolar para combater a violência no entorno de escolas do município. Com o efetivo abaixo do considerado ideal (leia abaixo), de início serão cerca de 20 guardas e cinco viaturas atuando na área.

“Vamos mapear, pelos índices de violência de cada região, e distribuir, de início, essas cinco viaturas”, explicou o novo comandante da Guarda Municipal, Raimundo Pereira Neto “E, paulatinamente, vamos atuar nos demais bairros”, completou.

GCM tem menos de um terço do efetivo considerado ideal, avalia prefeito

A Guarda Municipal de Osasco funciona hoje com menos de um terço do efetivo considerado ideal. É o que avalia o prefeito Rogério Lins (PTN). De acordo com ele, a cidade tem cerca de 250 guardas em atividade, enquanto deveria ter em torno de 800.

Segundo Rogério Lins, a administração municipal planeja abrir concurso público para aumentar o efetivo da Guarda, mas antes é preciso atender a reivindicações da categoria, como aumento salarial, para tornar o cargo mais atraente.

O prefeito declarou que atualmente, com pouco mais de R$ 1,1 mil de salário inicial, o vencimento dos guardas “é um dos piores da região” e “não é compatível com a função”.