Durante a sessão da Câmara de Osasco nesta terça-feira, 21, o vereador Didi demonstrou preocupação com o futuro do Instituto de Previdência do Município de Osasco (IPMO). Para ele, o órgão vive uma situação crítica, que coloca em risco a aposentadoria de servidores.

“O IPMO vai falir. O povo que vai se aposentar no IPMO não vai conseguir, como no Rio de Janeiro não estão conseguindo”, declarou Didi, na tribuna da Casa.

O parlamentar, no entanto, não deu números sobre a crise denunciada por ele no IPMO.

“IPMO está capitalizado o suficiente para não ter problemas pelos próximos 20 anos”, diz presidente

O presidente do IPMO, Francisco Cordeiro da Luz Filho, negou que a situação do órgão seja de crise, como afirmou o vereador. “O IPMO está capitalizado o suficiente para não ter problemas pelos próximos 20 anos”.

Ele declarou ainda que assistiria à sessão para ver as declarações de Didi e dar uma resposta mais completa sobre o assunto.