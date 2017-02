Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 7, o prefeito de Itapevi, Igor Soares (PTN), criticou os serviços prestados pela Benfica, empresa que opera no transporte público municipal. “O serviço prestado pela Benfica não é de qualidade”, avaliou.

De acordo com Igor, a prefeitura vai aumentar a fiscalização e as cobranças para que a empresa melhore os serviços. “A Benfica será cobrada de fato em nossa gestão”, prometeu.

Central de reclamações

O prefeito declarou ainda que a administração planeja disponibilizar um telefone próprio para reclamações e sugestões dos usuários do transporte público. Hoje, os canais disponíveis para isto são da própria empresa.

A reportagem não conseguiu contato com representantes da Benfica para comentar as declarações do prefeito de Itapevi até a publicação desta matéria.