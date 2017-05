A operação “Osasco Mais Segura”, que está ocorrendo em vários pontos da cidade no período da tarde e noite com o objetivo de coibir roubos e furtos, além de apreender veículos irregulares, recuperou dois veículos roubados, em Presidente Altino, na quinta-feira, 5.

Um dos veículos é de um morador da zona Norte que havia dado queixa de roubo há uma semana.

Durante a operação da Guarda Civil Municipal, em parceria com as polícias Civil e Militar e Demutran, o prefeito Rogério Lins (PTN) acionou pessoalmente o dono de um dos veículos, que foi ao local da blitz, nas proximidades da Avenida Henry Ford, divisa com São Paulo, para reaver o carro.

Essas ações complementam a operação “Amanhecer Seguro” que são realizadas nas primeiras horas da madrugada em diversos pontos da cidade para coibir roubos e furtos nos pontos de ônibus e arredores.

“Hoje tivemos a grata satisfação de localizar um dos veículos roubados há uma semana e dar a boa notícia ao proprietário”, afirmou o prefeito Rogério Lins, que estava acompanhado do secretário de Segurança e Controle Urbano, Valdeci Magdanelo.

Um balanço recente divulgado pela CGM mostra que somente nos primeiros três meses deste ano foram recuperados 40 veículos e motos, além de atendidas 1.032 ocorrências, sendo 347 solicitadas pela população e 685 de cunho criminal.