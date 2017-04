Os hits dançantes de Funk Como Le Gusta no Sesc Osasco

No próximo feriado, 1º de maio, a big band Funk Como Le Gusta apresenta seu caldeirão de ritmos, às 18h no Sesc Osasco. O grupo formado por um time de instrumentos de sopro, guitarras distorcidas, percussão africana e latina, está há 19 anos na estrada com a mistura de funk, samba, soul, música eletrônica e jazz.

A consolidação no cenário musical brasileiro, aconteceu com a realização das jam sessions em São Paulo.

No show, a banda deve apresentar as músicas do quarto disco A Nave Mãe Segue Viagem com nove faixas, entre as quais, “Você Verá” que lembra as canções de Tim Maia na época do álbum Racional. Além “Pappa Girl”, “Motown Song”, “Som de Preto”, entre outros que fazem o corpo sacudir.

Os ingressos custam R$ 6 para associados ao Sesc, R$ 10 meia e R$ 20 inteira. Podem ser adquiridos pelo site: www.sescsp.org.br ou nas bilheterias de qualquer unidade do Sesc. A venda é limitada a seis ingressos por pessoa.

Funk Como Le Gusta

Data: 1º de maio, às 18h

Ingresso: R$ 6 (associados), R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

Sesc Osasco: Avenida Sport Club Corinthians, 1300, Jardim das Flores