OS que administra Hospital Antonio Giglio será trocada, diz secretário

A Organização Social (OS) Fundação do ABC (FUABC) será substituída na gestão do Hospital Municipal Antonio Giglio. O contrato vence dia 27 de abril e não será renovado, afirmou o secretário de Saúde de Osasco, José Carlos Vido.

De acordo com ele, o motivo para a troca da gestora do hospital são as constantes reclamações recebidas da população sobre a má qualidade de serviços prestados pela entidade.

No entanto, Vido avalia que “a fundação tem uma estrutura fantástica e cases de sucesso em suas ações em vários municípios”. “Porém, é um contrato caro para Osasco e sequer teve a participação da Secretaria de Saúde em sua composição”, completou Vido.

De acordo com ele, o custo mensal da OS que administra o Hospital e a UPA Centro é de R$ 10 milhões e a entidade “não está correspondendo ao que se espera”. No mês passado, a prefeitura já havia suspendido a cobrança de estacionamento no Hospital Antonio Giglio.

Pronto Socorros do Santo Antonio e Osmar Mesquita devem ser administrados por OS

Após o Hospital Antonio Giglio e a UPA Centro, a prefeitura de Osasco planeja repassar para Organização Social (OS) a gestão de Unidades de Pronto Atendimento e Pronto Socorros. Na sexta-feira, 24, o prefeito Rogério Lins (PTN) anunciou que pretende repassar para ser gerido por OS os PSs do Santo Antônio e Osmar Mesquita, na zona Norte. Ele já havia anunciado o mesmo projeto para as UPAs do Jardim Conceição e da Vila Menk.

“Passou da hora de o Pronto Socorro do Santo Antônio, além de passar por uma reforma, ser modernizado. O PS do Santo Antonio faz parte de um projeto piloto nosso para a saúde pública, o Saúde Renovada. Vamos iniciar, com a UPA do [Jardim] Conceição, a UPA da Vila Menk, trazer uma OS para ajudar a gerenciar, dar um atendimento com mais qualidade”, afirmou Rogério Lins.

“E os dois próximos alvos, de intervenção, modernização, ampliação do quadro de profissionais, com pediatras, clínicos, ortopedistas, são o PS do Santo Antonio e o Osmar Mesquita, que atende o Helena Maria, Baronesa e adjacências”, complementou o prefeito de Osasco.