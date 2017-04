Osasco aluga 10 ambulâncias em caráter emergencial

Veículos são do tipo Unidade de Suporte Básico (USB - TIPO B) e serão destinados à Central de Regulação da cidade

Nesta quarta-feira, 5, o município de Osasco recebeu 10 novas ambulâncias contratados em caráter emergencial, que serão utilizados para transporte inter-hospitalar.

Os veículos são do tipo Unidade de Suporte Básico (USB – TIPO B) e serão destinados à Central de Regulação da cidade. Elas farão atendimento de pacientes que necessitam ser transferidos entre hospitais, UPAs, Prontos-Socorros e até remoção de alta.

Os veículos são equipados com sistemas de oxigenação, maca articulada, cadeira de rodas, prancha de imobilização e mochilas de traumas e acesso.

“OS assume em Agosto”

Durante o evento de entrega, o prefeito Rogério Lins (PTN) afirmou que há uma “negociação e discussão para a implantação em agosto já desse ano para que a OS [Organização social] tome conta da UPA do Conceição e a da Vila Menck, então vai ter mais profissionais e um atendimento diferenciado pra nossa população”

Lins acredita que após avaliação por parte da população, a medida deve se estender para o Prontos Socorro do Santo Antônio e o Osmar Mesquisa.

O prefeito disse que a administração municipal trabalha também “com procedimento que vai garantir a reforma e a modernização de vários equipamentos de saúde”, como a UBS do Munhoz Junior e a do Olaria do Nino, que precisam “apenas de manutenção”.