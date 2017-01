Osasco Audax faz pré-temporada em Sorocaba

Na reta final dos preparativos para o Campeonato Paulista, o Osasco Audax embarcou esta semana para o World Sports Center, em Sorocaba, no interior paulista, onde ficará concentrado por duas semanas.

O local recebeu para a equipe vice-campeã paulista em 2016 em diversas oportunidades durante o ano passado. Com estrutura de ponta, o World Sports Center conta com três campos, academia e piscina, entre outros itens.

“Estou feliz por estarmos de volta a Sorocaba, um lugar que tivemos um sucesso no Campeonato Paulista a também na Série B, porque foi um aprendizado pra todos nós. E feliz também porque conseguimos planejar e chegamos aqui com 90% do que planejamos lá trás. Desta forma, sei que temos uma condição tranquila e boa para começarmos o campeonato” disse o diretor de futebol do Audax, Nei Teixeira.

O Audax estreia no Paulistão no dia 5 de fevereiro, às 17h, contra o São Paulo, na Arena Barueri.

Reforços

Nos últimos dias, o clube de Osasco também anunciou como reforços o atacante Hugo (ex-Luverdense), de 28 anos, e o meia Gustavo Marmentini (ex-Luverdense e Sampaio Correa), de 22. “Chego aqui no Audax buscando uma oportunidade de crescer como pessoa e como profissional, e também para conquistar o objetivo que no ano passado o clube não conseguiu, que é o título”, afirmou Marmentini. “Sou um cara muito técnico, mas ainda tenho que aprender muito taticamente e acho que vou aprender aqui. Sei que posso ajudar muito e agregar ao time”, completou.

Antes de embarcar para Sorocaba, o Audax venceu jogo treino contra o Capivariano por 1 x 0.