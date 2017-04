Osasco deve abrir processo seletivo para “vários cargos”, segundo prefeito

William Galvão

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), disse que deve ser publicado nesta sexta-feira, 7, na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), o edital do processo seletivo para a contratação em “vários cargos”, segundo ele.

Lins havia declarado na semana passada que o edital seria publicado na terça, 5, mas ele não saiu “por alguma questão burocrática”. De acordo com o prefeito, há deficiência em muitas áreas da administração municipal.

O prefeito cita como exemplos “o serviço geral, ajudante e agente de trânsito”.

“Ele [o processo seletivo] é extremamente necessário”, avaliou Lins. Sobre o número de vagas, o prefeito ainda não informou, mas garantiu: “são muitas funções e várias vagas em cada função”. Para ele, “a gente herda vários problemas administrativos e funcionais da gestão anterior e o processo seletivo visa corrigir essa deficiência”.

Expectativa

Em meio à crise econômica que tem aumentado o desemprego no país, a provável abertura de processo seletivo gerou grande expectativa de moradores das cidades nas redes sociais. As notícias sobre a seletiva geraram milhares de comentários, curtidas e compartilhamentos na página e no site do Visão Oeste.

“Tá certo, estamos precisando volta a trabalhar”, declarou um internauta. “Vamos ficar de olho, quem sabe surge algo bom para nós”, declarou outra. Em mais um dos comentários, uma internauta pede: “Prefeito, por favor, abre processo seletivo para cozinheira e ajudante de serviços gerais para escola”.

As edições da Imprensa Oficial são publicadas nas noites de terça para quarta e sexta para sábado, no link https://goo.gl/qNOC8H.

Setor público tem quase 800 vagas

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) abriu 590 vagas para o cargo de escrevente técnico no estado. O salário é R$ 4.473,16. As inscrições começam dia 10 de abril, com taxa de R$ 68, no link https://goo.gl/Rjf4p4.

Na região, a prefeitura de Taboão da Serra abriu 200 vagas com salários de até R$ 4.048,00 e as inscrições vão até o dia 21.

Carapicuíba contrata 125 médicos

Na quarta-feira, 5, a Secretaria Municipal de Saúde de Carapicuíba abriu processo seletivo para contratação de 125 médicos. As vagas emergenciais são para médicos nas seguintes especialidades: clínico geral, pediatra, ginecologista, psiquiatra e ortopedista.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no departamento de Recursos Humanos, das 9h às 16h, na avenida Presidente Vargas, 280, Vila Caldas, até dia 18 de abril. O edital completo do processo seletivo 02/2017 está disponível no site www.carapicuiba.sp.gov.br.