O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), diz que tem a meta de substituir as lâmpadas antigas, de vapor de sódio, pelas de LED em todo o sistema de iluminação pública da cidade até o final do seu mandato, em 2020. As lâmpadas de LED são consideradas mais eficientes e econômicas.

Durante transmissão ao vivo em sua página Facebook na sexta-feira, 24, Rogério Lins declarou que tem a meta de “concluir, até o final do mandato, 100% da iluminação da nossa cidade de LED, mais moderna, mais eficaz, que gasta menos e tem uma manutenção muito mais rápida”.

Segurança

O prefeito avaliou ainda que a melhora na iluminação pública “contribui sensivelmente para a questão da segurança pública, que também contempla a parte das câmeras de monitoramento”.

A prefeitura de Osasco já instalou lâmpadas de LED na iluminação pública em áreas como Avenida dos Autonomistas e no bairro de Presidente Altino. A substituição foi iniciada pela gestão anterior.