Na terça-feira, 28, foi realizada a abertura do Programa “Humanização na Rede”, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, no Espaço Cultural Grande Otelo.

Neste primeiro momento participaram da capacitação e acolhimento os gestores e atendentes da rede. Posteriormente o programa será estendido aos médicos e demais profissionais da área.

A ação tem por objetivo capacitar e orientar os novos gestores da Atenção Básica para solucionar e promover o acolhimento ao munícipe de uma forma responsável e humanizada.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), que participou da abertura do programa, destacou ações realizadas pela prefeitura na área da Saúde. Entre elas, a troca da empresa responsável pelos exames laboratoriais, contratação de 700 médicos e adoção de um novo sistema de distribuição de medicamentos.

“Cartão de visitas”

O secretário de Saúde, José Carlos Vido, destacou a importância de ações como esta para proporcionar um sistema unificado e de qualidade. “Nossos gestores são o cartão de visitas da rede de saúde. É necessário falarmos a mesma linguagem e compartilhar experiências para aprimorar cada vez mais o serviço prestado“.

De acordo com a prefeitura, ocorrerão mais três encontros para abranger todos os profissionais da saúde, com temas relativos a humanização do atendimento.