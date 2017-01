Osasco Music Live traz shows das bandas Gloria e Strike

Festival // Evento acontece neste domingo, 22, com entradas a R$ 20 já no segundo lote

Neste domingo, 22, acontece o Osasco Music Live, festival de rock independente que traz ao palco do Centro de Eventos Pedro Bortolosso as bandas Gloria e Strike como principais atrações, além de nomes como Versares, Premiere, Nóia, Stereo Head e California Soundtrack.

O evento acontece das 13h às 22h e é produzido pela Agência Pindorama, em parceria com a Companhia do Show e a Orangeira – Agência e Produtora.

Com 14 anos de carreira, o Gloria volta a Osasco com a turnê do disco O Quinto, lançado em 2016. O quinteto paulista é formado por Mi Vieira nos vocais, Elliot Reis nos vocais e guitarra base, Peres Kenji na guitarra solo, Thiago Abreu no baixo e Leandro Ferreira na bateria. A sonoridade da banda é um misto de hardcore com heavy metal, o que ficou conhecido como post-hardcore ou metalcore nos anos 2000.

Já o Strike apresenta um show baseado no álbum Collab, lançado em 2015, o quarto disco de estúdio do quinteto. Os mineiros de Juiz de Fora mesclam punk rock ao skate punk e também ao rap. A banda, composta por Marcelo Mancini no vocal, Rodrigo Maciel e André Maii nas guitarras, Bruno Graveto na bateria e Léo Pinotti no baixo devem tocar músicas como “Sol de Paz”, Céu Completo”, “Fluxo Perfeito” e, entre outras, “Dogtown Style”.

Os ingressos custam R$ 20, já no segundo lote, e podem ser adquiridos no site clubedoingresso.com/gloriastrike. Em Osasco, as entradas podem ser compradas na Pop Music, na rua Dona Primitiva Vianco, 159, no Centro.

Osasco Music Live

Domingo, 22/01 – das 13h às 22h

Centro de Eventos Pedro Bortolosso: Av. Visconde de Nova Granada, 513, Osasco.

R$ 20