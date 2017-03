O vereador Alex da Academia (PDT) voltou a fazer uma série de críticas aos serviços prestados pelas duas empresas de ônibus que atuam em Osasco e a defender a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar irregularidades no transporte público municipal.

Preço da passagem, que subiu de R$ 3,80 para R$ 4,20 (alta de 10,5%) no fim do ano, superlotação e demora são as principais queixas sobre o transporte público citadas por diversos vereadores osasquenses nas últimas sessões.

Durante discurso na Câmara na tarde desta terça-feira, 21, ele recebeu publicamente os apoios dos vereadores Pelé da Cândida (PSC) e Ricardo Silva (PRB).

“Sei que teremos as 21 assinaturas, sem sombra de dúvidas”, declarou Alex da Academia.