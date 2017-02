Osasco registra queda de 88% no número de mortes no trânsito

O município de Osasco registrou queda de 88% no número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito no mês de janeiro em relação ao mês anterior, segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (INFOSIGA-SP), ferramenta técnica que contabiliza e divulga mensalmente os óbitos decorrentes de acidentes de trânsito nos 645 municípios paulistas.

Se comparado com o mesmo mês de 2016, a redução foi de 75%. A cidade registrou 1 morte no trânsito em janeiro desse ano, enquanto no mesmo período de 2016, haviam sido 4.

Já dezembro do ano passado, foram 8 óbitos em decorrência de acidentes no trânsito.

Estado

Em todo o estado de São Paulo foram registradas 408 mortes em janeiro de 2017, uma redução de 7,5% se comparada ao mesmo mês do ano passado (441 ocorrências) no Estado de São Paulo.

Se comparado janeiro 2017 a dezembro de 2016, a queda é de 20,3%, quando foram computadas 512 mortes. É um recorde histórico, desde o início das estatísticas apontadas pelo sistema em abril de 2014, período em que foi iniciado esse trabalho de contabilização dos óbitos pelo sistema INFOSIGA-SP.

Das 408 mortes ocorridas dentro do Estado de São Paulo, 80% das vítimas eram homens (326) e 19% mulheres (78).

Em relação à faixa etária, os jovens de 18 a 24 anos continuam no topo dos acidentes fatais, com 15% (61 ocorrências), seguidos pelas pessoas de 25 a 29 anos (39 casos) e de 30 a 34 anos (39 casos), ambas com 10% cada um.