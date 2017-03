Osasco sedia 1ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher

Com tema “Saúde das Mulheres: Desafios para a Integralidade com Equidade”, Osasco sedia a etapa macrorregional da 1ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher.

O evento será realizado nos dias 7 e 8 de março, semana do Dia Internacional da Mulher, a partir das 8h, no Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (CEFOR), localizado na avenida Marechal Rondon, 263, Centro.

“Este evento é de extrema importância para as mulheres. Sairão daqui as metas e diretrizes de políticas públicas voltadas ao público feminino de âmbito nacional. Já realizamos a etapa Municipal no dia 23 de fevereiro e estamos muito felizes em sediar esta fase. Quero que todos os participantes sejam muito bem recebidos pelo nosso município e que saiam daqui com a sensação do dever cumprido”, disse o prefeito Rogério Lins.

Na ocasião, 200 representantes de 38 municípios da Grande São Paulo discutirão vários aspectos sobre a Implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, que será subdividido em quatro grupos de discussão.

O papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres; O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres; Vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres; e, Políticas públicas para as mulheres e a participação social.

Serviço:

Dia: 7 e 8 de março

Horário: A partir das 8h

Local:CEFOR – Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação

Endereço: Av. Marechal Rondon, 263, Centro – Osasco

1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres

