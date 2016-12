Osasco tem GCM sem gasolina e radares desligados

Guardas civis não estão conseguindo atender ocorrências e contrato com empresa de radares terminou

Nesta quarta-feira, 28, reportagem do SP TV denunciou os principais problemas de Osasco neste final de ano. Os carros da Guarda Civil Municipal estão sem gasolina, o que deixa os guardas civis fazendo rondas apenas a pé.

A maioria das ocorrências não podem ser atendidas por falta de locomoção. A administração disse que a segurança continua operando normalmente.

Além disso, os radares espalhados pelas ruas e avenidas da cidade estão desligados. De acordo com a prefeitura, o contrato com a empresa que prestava o serviço terminou e outra licitação só poderia ser feita na próxima gestão, no ano que vem.