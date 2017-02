Informe publicitário

Um dos destaques no mercado imobiliário nos últimos anos, a Sindona Incorporadora investe no potencial de desenvolvimento de Osasco e região. A empresa tem colhido grandes resultados com seus imóveis econômicos diferenciados, apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida com inovações para o setor, como churrasqueira na varanda ou escolha da cor da fachada.

“Desenvolvemos imóveis econômicos, nos quais Osasco é expoente em qualidade”, diz o CEO da incorporadora, Bruno Sindona, um apaixonado pela cidade.

Com cerca de 700 mil habitantes, o município completou 55 anos de emancipação no domingo, 19 de fevereiro, como a cidade com o oitavo maior Produto Interno Bruto (PIB) do país, segundo do estado.

“Deixamos o momento de pobreza. Osasco consome, tem qualidade. Precisamos repensar a cidade neste sentido”, avalia Bruno Sindona. Para ele, “um dos maiores desafios que temos para enfrentar é destruir aquela imagem de cidade periférica, perigosa”.

O empresário defende que o osasquense “vista a camisa” do município. “É uma cidade boa, mas precisamos fazer um trabalho para aumentar a autoestima do morador; fazê-lo sentir a cidade que tem. O município está se desenvolvendo agora, a renda per capita está aumentando, tem um potencial gigantesco”, avalia.

“Muitas vezes o osasquense não sabe das qualidades da cidade, como tem futuro, do potencial de crescimento gigante do município”, completa.

Agregar valor

Bruno Sindona destaca ainda que “Osasco passa por um fenômeno interessante. A cidade está desenvolvida, quase plenamente ocupada, e temos que começar a melhorar os equipamentos, desenvolver o município com mais qualidade, moradias com mais qualidade, agregar valor em todos os aspectos”.

O empresário destaca a localização privilegiada, com fácil acesso a São Paulo, de carro ou de trem, e cortada por grandes rodovias, como Castelo Branco, Rodoanel, Anhanguera e Raposo Tavares, como um dos trunfos para o desenvolvimento osasquense.

“Vislumbrar o futuro”

“Nosso ofício como empreendedor de imóveis é vislumbrar o futuro”, afirma o empresário Bruno Sindona, que faz uma análise bastante positiva sobre o futuro de Osasco. Para ele, a cidade tem tudo para ser “a nova Alphaville”.

“Osasco é melhor que Alphaville. É mais próxima de São Paulo, tem trem, uma topografia plana no Centro, e tem pessoas qualificadas, mão de obra boa”. Para ele, “Alphaville já não se desenvolve mais, tem problemas de infraestrutura”.

Como mostra disso, Sindona destaca os congestionamentos frequentes nos horários de pico das empresas do bairro na cidade vizinha e a dificuldade de acesso por meio de transporte público, o que complica a chegada dos funcionários das empresas locais. “Onde você não tem transporte de massa, não há desenvolvimento saudável”.

Para o empresário, há uma tendência de migração de empresas para Osasco.

“Temos muita gente boa que trabalha em São Paulo, temos empresas boas, com um potencial excelente, que podem vir pra cá naturalmente. É um processo que as empresas querem. Como empresário, não quero meu colaborador chegando cansado porque pegou duas horas de trânsito”.

“A Sindona busca ser solução de moradia”

O CEO da Sindona, empresa que atua na cidade desde 2002, destaca o papel importante da construção civil para o desenvolvimento do país e a melhora na qualidade de vida das pessoas. Especialmente no setor que a empresa tem como foco, que são os imóveis econômicos, incluídos no programa Minha Casa, Minha Vida.

“Somos uma empresa que constrói bons imóveis econômicos. A Sindona busca, cada vez mais, trazer inovação e qualidade na moradia. Fazer empreendimentos onde as pessoas morem e sejam felizes”, ressalta.

“Ser solução da moradia é diferente de vender imóvel. A Sindona se propõe a ser solução, ou seja, auxiliar o cliente desde a compra. Muitas vezes fazendo papel de consultor financeiro, jurídico, familiar, divulgando informações, orientando”, destaca o empresário.

“Infelizmente a aquisição de imóveis no Brasil ainda é muito burocrática e a gente busca torná-la mais fácil e mais prazerosa”, conclui.