Paixão de Cristo tem quatro apresentações gratuitas neste fim de semana em Barueri

Nesta sexta-feira, 14, sábado e domingo, a Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri abre as cortinas do Teatro Municipal para quatro apresentações de Paixão de Cristo – Aumentai Nossa Fé, montagem da Juventude Católica de Barueri.

O espetáculo procura provocar e questionar, elenco e público, de como é vivida a fé diante das dificuldades do mundo. É acompanhado um dia de um jovem da Paixão de Cristo no mundo de hoje, para descobrir como ele vive sua fé.

Com direção de Dimas Campos, a peça mescla teatro, dança, audiovisual, música ao vivo, interatividade, emoção, arte e fé. São mais de 200 jovens de todas as paróquias de Barueri envolvidos no projeto.

Nos últimos 10 anos, as encenações no Teatro de Barueri tiveram sempre lotação máxima e os ingressos, sempre gratuitos, esgotavam-se com antecedência.

Na sexta-feira (dia 14) a apresentação é às 20 horas; no sábado (dia 15), às 16 horas; e no domingo (dia 16) tem apresentação às 16 horas e às 19 horas.

O Teatro de Barueri fica na rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos. O telefone é 4198-0972.

Agenda do Teatro de Barueri

Confira a programação do Teatro Municipal de Barueri para os próximos finais de semana. Os ingressos podem ser adquiridos no site bilheteriaexpress.com.br.

22 de abril (sábado), 20h

O Fantasma da Minha Sogra (com Mamma Bruschetta)

Comédia; R$ 40 (inteira); classificação 12 anos.

23 de abril (domingo), 16h

As Aventuras de Ladybug

Infantil; R$ 40 (antecipado) e R$ 60 (inteira); classificação livre.

28 de abril (sexta), 21h

Murilo Couto, em Só Queria Ser um Artista (Amado e Respeitado pelo Brasil)

Comédia stand up; ingressos também no Teatro (a partir de 25/4); R$ 70, classificação 14 anos.

29 de abril (sábado), 20h30

Mamma Mia – O Musical

Musical; RS 70 (promoção) e R$ 100 (inteira); classificação livre.