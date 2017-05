“Pânico na Band” insinua que osasquenses são feios e revolta ex-vereador; assista

O ex-vereador Claudio Piteri, candidato a prefeito de Osasco pelo PPS na última eleição, emitiu nota de repúdio ao programa Pânico na Band por insinuar, em um quadro do programa do dia 23 de abril, que os moradores de Osasco são feios.

Para Piteri, coordenador do Movimento Onda Azul Osasco, o programa “ridicularizou a população osasquense”.

No quadro, um rapaz é humilhantemente acusado de cometer um crime “hediondo” pelo simples fato de circular pelas ruas da Capital, e para a “Lei Cidade Linda” ser cumprida ele deveria ser deportado para Osasco: “São pessoas mais de acordo com a sua fisionomia”, disse um ator do programa.

“Longe de limitar a livre expressão e impor limites ao humor, não é a primeira vez que o este programa conhecido por suas baixarias revela o seu franco desrespeito à dignidade humana, com reiteradas atitudes retrógradas que incentivam assédios moral e sexual, o que não podemos aceitar”, declara Piteri, em nota.

Postura inaceitável

“O Movimento Onda Azul Osasco repudia com indignação a postura inaceitável do ‘Pânico na Band’ por afrontar com seus personagens altamente estereotipados não apenas a população de Osasco, mas a humanidade em geral num contexto histórico marcado pela intolerância e a violência contra as pessoas tidas como diferentes”, continua o texto.