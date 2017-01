Panna Cotta de coco com maracujá

INGREDIENTES

3 xícaras (chá) de creme de leite fresco

200ml de leite de coco

3/4 xícara (chá) de açúcar

1/2 fava de baunilha

12g de gelatina em pó incolor e sem sabor + 5 colheres (sopa) de água

Para a calda: 2 maracujás + 2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

Modo de preparo

1- Em uma panela adicione o creme de leite fresco, o leite de coco, o açúcar, e as sementes da fava de baunilha. Misture, e leve ao fogo mexendo sempre. Quando levantar fervura desligue o fogo.

2- Despeje água na gelatina, misture e aqueça no microondas por 15 segundos (conforme instruções do fabricante). Despeje na mistura da panela, e misture.

3- Em uma forma de furo central (aro 22) untada com óleo, despeje a Panna Cotta. Leve à geladeira por 4 horas.

4- Para a calda: Em uma panelinha adicione a polpa dos maracujás e acrescente o açúcar de confeiteiro. Leve ao fogo e aqueça por 3 minutos. Reserve, e deixe esfriar para usar na sobremesa.

5- Desenforme, e despeje a calda.

