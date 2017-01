Com o objetivo de combater fraudes e extinguir a possibilidade de ter funcionários fantasmas, a prefeitura de Itapevi iniciou esta semana o recadastramento de todos os servidores públicos do município. A ação começou na segunda-feira, 23, e segue até sexta-feira, 27, no Ginásio de Esportes de Itapevi, do Complexo Desportivo Educacional João Salvarani.