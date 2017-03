Durante o discurso na sessão solene de aniversário de Barueri, no dia 26, o prefeito Rubens Furlan (PSDB) criticou o “abuso de poder” de membros da Polícia Federal na Operação Carne Fraca.

“O Congresso Nacional tem que enfrentar essa situação de abuso de poder. O que acaba de acontecer com a carne do nosso país, a Operação Carne Fraca pra depreciar a nossa produção pecuária, que é uma das maiores do mundo. Alguém tem de ser punido, porque isso foi vaidade de alguém”, discursou o prefeito.

“Não podemos ficar adorando o exagero e apoiando aquilo que faz mal para o Brasil”

“Ninguém está acima da lei, nem juiz, delegado, prefeito e presidente da república. Todos os brasileiros têm que prestar atenção nessas coisas. Nós não podemos ficar adorando o exagero e apoiando aquilo que faz mal para o Brasil”, ressaltou.

Furlan ainda afirmou que lugar de gente desonesta e corrupta é “na cadeia”. “Tem que prender todos eles, mas para prender e investigar não precisa arrebentar o nosso país, da forma como estavam fazendo”, disse.