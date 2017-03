Partidos se unem para eleições

O vereador de Osasco Rogério Lins (PTN), que é pré-candidato a deputado federal, recebeu na terça-feira, 20, o presidente nacional de seu partido, José de Abreu.

Na pauta das conversas esteve, entre outros assuntos, a união de partidos que foi batizada de Projeto Vitória.

O projeto consiste na união dos partidos PTN, PSL, PTdoB e PTC para as eleições deste ano. De acordo com Rogério Lins, a coligação vai possibilitar a eleição de deputados estaduais com cerca de 30 mil votos e deputados federais com 45 mil.

Entre os nomes apresentados como pré-candidatos estão, além de Lins, os também vereadores osasquenses Valdomiro Ventura (PSL) e Batista Comunidade (PTdoB), pré-candidatos a deputado estadual. Ralfi Silva (PTN) e Joaquim Alemão (PTN) também estão entre os nomes.

Os partidos que formam o projeto já realizaram em abril um evento para apresentar a união e as pré-candidaturas. Na ocasião, o evento contou com a presença do prefeito Jorge Lapas (PT), do secretário de Relações Institucionais Waldyr Ribeiro e do secretário de Comunicação, Roberto Trapp.