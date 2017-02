Leandro Conceição

O vereador Alex da Academia, um dos dois vereadores do PDT na Câmara Municipal de Osasco, diz que o partido, que se colocou na oposição ao governo de Rogério Lins (PTN), vai atuar neste sentido “de forma responsável”.

Apesar de ser membro de um partido oposicionista, Alex mantém uma relação próxima de Lins.

“A relação minha com o prefeito já era pessoal, até porque trabalhamos juntos como vereador. E o papel do vereador, nessa relação Câmara e Executivo, precisa ser a melhor possível. Com isso, quem ganha não somos nós, mas a população”, justifica.

Ele defende que o PDT “tem uma posição de ser oposição, mas uma oposição séria, não uma oposição querendo o pior”.

Ao Visão Oeste, Rogério Lins declarou que sua relação com o PDT é de “muito respeito”. “Os dois vereadores têm minha total atenção, carinho, respeito, independente o lado que eles estiverem”.

O prefeito disse ainda que mantém uma relação “respeitosa” com o antecessor, Jorge Lapas (PDT). “E sempre que ele quiser dar dicas, sugestões, para melhorar Osasco, ele vai ser bem recebido”.

“É inegável a força política que o Lapas tem na região”

Sobre uma possível candidatura de Jorge Lapas a deputado em 2018, Alex da Academia afirma que o PDT quer que ele seja candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados.

“É inegável a força política que ele tem na região, que ele construiu ao longo de 12 anos de vida pública, não só na nossa cidade, mas em toda a região, nas cidades vizinhas. E ele precisa dar continuidade a esse trabalho”, avalia o vereador.

“Nós acreditamos que isso ocorra, está em fase de decisão, mas nosso presidente nacional (Carlos Lupi), nosso presidente municipal (Milton Cavalo), estão trabalhando para isso. E o Lapas está bem motivado com essa ideia”, completa Alex da Academia.

Durante a campanha eleitoral, em visita a Osasco o presidenciável Ciro Gomes fez diversos elogios a Lapas e declarou que o ex-prefeito é, provavelmente, aquele que vai assumir naturalmente a liderança do nosso partido em São Paulo”.