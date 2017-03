Peça “Chica Boa” tem única apresentação em Santana de Parnaíba

Espetáculo será exibido no sábado, 4, no Cine Teatro Coronel Raymundo

Contemplado pelo Programa de Ação Cultural (ProAc) de Circulação de Espetáculo, da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo, a peça Chica Boa, comédia clássica do repertório do circo-teatro brasileiro, viaja a partir do mês de janeiro por dez cidades de quatro diferentes polos do estado de São Paulo.

Santana de Parnaíba é a segunda parada do espetáculo, em única apresentação, no próximo sábado, 2, às 20h, no Cine Teatro Coronel Raymundo.

Após a apresentação o elenco estará à disposição do público para um bate-papo sobre este gênero teatral genuinamente popular e itinerante.

A Peça

Chica Boa, de Paulo Magalhães, ganhou montagem em São Paulo no ano de 2013 na ocasião de encerramento do projeto de Ocupação na Funarte-SP ‘Do Riso ao Choro’, cumpriu temporada nos anos seguintes e foi apresentada nos Festivais de Teatro de Extrema (MG) e de Pindamonhangaba.

A peça, com direção de Fernando Neves, privilegia as situações ligeiras, ágeis e ritmadas. Seus personagens são definidos mais pelos tipos que evocam do que por algum suposto psicologismo.

A história se passa no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa.

Dona Engrácia, uma velha rabugenta e autoritária, comanda a rédeas curtas seus familiares, sobretudo seu marido, o fraco e dominado Teodósio.

A situação começa a mudar quando a jovem Chica Boa surge inesperadamente no lar de Dona Engrácia.

Os ares renovadores trazidos por Chica, assim como seu misterioso passado, abalarão para sempre os pilares retrógrados sob os quais vivem aquela família de Santa Teresa.