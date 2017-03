Pedalada da Hora, bolo e food trucks são atrações em Barueri

68 ANOS// Município comemora aniversário com atrações espalhadas pela cidade

A estação Barueri da CPTM é um dos pontos onde a festa preparada pela prefeitura em comemoração ao aniversário de 68 anos de Barueri acontece. Nesta sexta-feira, 24, o publico poderá assistir a apresentações da Banda da Guarda, que deve trazer um repertório que vai de música erudita a popular, ao longo do dia.

O bulevar municipal recebe no sábado, 25, a tradicional feira de artesanato Feirarte, enquanto o Ginásio José Corrêa será o ponto de largada e chegada da 9ª Pedalada da Hora. O evento acontece a partir das 18h e os interessados devem se inscrever no site www.barueri.sp.gov.br.

A Pedalada da Hora marca a participação de Barueri no movimento mundial “Hora do Planeta”, iniciativa da WWF que propõe uma reflexão sobre pequenas mudanças comportamentais para um modo de vida mais sustentável. Na “Hora do Planeta” o mundo todo é convidado a apagar as luzes por uma hora para demonstrar o seu compromisso com o meio ambiente. Este ano, ela acontece no sábado, 25, das 20h30 às 21h30.

Entre sexta e domingo, das 11h às 20h, acontece o Alpha Food Park, na Praça Oiapoque, em Alphaville. O evento traz food trucks com diversas opções de pratos, além de uma exposição itinerante, a “Barueri Ontem e Hoje”, com fotos, objetos e memórias de Barueri.

Dentro do evento, um palco montado recebe atrações musicais de estilos como a MPB, o rock, o samba e a música pop, além de um espaço para crianças com brinquedos infláveis.

Domingo de festa

No domingo, 26, dia oficial do aniversário da cidade, o Parque Municipal (rua Ângela Mirella, 500, Jardim Maria Tereza) recebe, a partir das 18h, atrações como exposição fotográfica, artesanato, brinquedos infláveis, oficina de dança, moda de viola, contação de história, escultura em balões, palhaços, teatro de rua, pintura facial, música eletrônica, forró, MPB, hip hop e, é claro, o famoso bolo de aniversário.

Barueri, 68: destaques da programação

Sexta, 24: Apresentações da Banda da Guarda ao longo do dia em frente à estação Barueri

De sexta, 24, a domingo, 26, das 11h às 20h: Alpha Food Park, na Praça Oiapoque, em Alphaville

Sábado, 25, das 9h às 18: Feirarte, no Ginásio José Corrêa. Além de food trucks variados, haverá palco com atrações musicais de MPB, rock, samba e pop e exposição com fotos sobre a história da cidade

Domingo, 26, até às 18h, no Parque Municipal: atrações variadas, como exposição fotográfica, artesanato, brinquedos infláveis, oficina de dança, moda de viola, contação de história, escultura em balões, palhaços, teatro de rua, pintura facial, música eletrônica, forró, MPB, hip hop e bolo de aniversário