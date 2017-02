Além de Osasco Audax x São Paulo (leia abaixo), nos outros jogos da rodada inicial do Paulistão, o Santos, atual campeão, estreia na competição na noite desta sexta-feira, 3, contra o Linense, a partir das 21h, na Vila Belmiro. O Corinthians vai a Sorocaba encarar o São Bento, no sábado, às 17h. No domingo, o Palmeiras recebe o Botafogo-SP no Allianz Parque, às 17h.