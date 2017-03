O vereador Pelé da Cândida (PSC) usou a tribuna da Câmara Municipal nesta terça-feira, 21, para criticar duramente o ex-vereador Valdomiro Ventura (PTN).

O parlamentar disse que está sendo ameaçado por Valdomiro Ventura e o chamou de “lixo”, “covarde” e “canalha”, entre outros adjetivos.

“Estou aqui hoje, mas se estiver numa sepultura amanhã saibam que foi Valdomiro Ventura”, declarou Pelé da Cândida.

“Ele fala que vai me denunciar para o Ministério Público, mas quem é denunciado, quem ficou preso, foi ele”, afirmou, lembrando da prisão de Valdomiro Ventura no fim do ano passado na Operação Caça Fantasmas, do Ministério Público Estadual.

Outro lado

A reportagem não conseguiu contato com Valdomiro Ventura até a publicação desta matéria. Continuamos buscando contato para ele rebater aos ataques de Pelé da Cândida.