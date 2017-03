Com problemas estruturais, os Centros Educacionais Unificados (CEUs) José Saramago e Dra. Zilda Arns Neumann, em Osasco, passam por reforma. Entre as ações, as piscinas serão preparadas para serem disponibilizadas para a população nos fins de semana. O prazo ainda não foi divulgado.

De acordo com a prefeitura, as duas unidades apresentam vazamentos nas piscinas, falhas na parte elétrica, forros comprometidos, rachaduras nas paredes, portas danificadas, incluindo até elevadores, que não funcionam desde a inauguração dos prédios.

Outros espaços encontram-se vandalizados, como as dependências dos teatros, ginásios esportivos e as piscinas que estão interditadas desde a última administração.

“Acionamos as secretarias de Obras e Segurança e Controle Urbano para fazer uma vistoria técnica nestes dois locais e iniciamos ainda um estudo de ações prioritárias para a realização do projeto de recreação e lazer, o qual ofertará atividades culturais e esportivas que atenderão os estudantes das unidades, bem como a comunidade escolar”, destacou a secretária de Educação, Ana Paula Rossi.

O prefeito da cidade, Rogério Lins, declarou: “Iniciaremos o processo de reforma das piscinas e, durante a semana ofertaremos natação para as nossas crianças, atividade de hidroginástica para a terceira idade, além de efetivar o nosso projeto que abrirá as piscinas aos sábados, potencializando a parceria entre escola e comunidade”.

Divisão de Manutenção

A Secretaria de Educação dará um novo formato à equipe da Divisão de Manutenção, responsável pelo atendimento de reparos das 140 escolas da rede. Dentre as ações está a criação de três equipes que atuarão por regiões: Sul, Norte e Centro.

Os materiais necessários para manutenção de hidráulica, elétrica, entre outros, estão sendo encaminhados para orçamentos e procedimentos do Departamento Central de Licitações e Compras (DCLC), bem como estudos para contratação de profissionais especializados para atuarem na realização dos serviços necessários.