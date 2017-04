PM prende suspeito e recupera Punto roubado em Osasco

A PM, por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou, na madrugada de sexta para sábado, 8, por volta das 3h, a prisão de um suspeito de roubo e corrupção de menor na rua Manuel Beckman, Jardim Piratininga, Osasco.

A prisão ocorreu quando, em patrulhamento, policiais se depararam com um veículo Fiat Punto com registro de roubo. Os PMs teriam pedido para o motorista parar o carro, mas ele tentou fugir. Na fuga, bateu em um poste.

No interior do veículo estavam dois menores de idade e o condutor. Realizada revista pessoal nos indivíduos, foi encontrada em sua cintura do condutor uma arma de fogo revólver cal.32, com numeração suprimida, com três munições deflagradas e duas intactas.