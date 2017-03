Foram publicadas na Imprensa Oficial de Osasco nesta terça-feira, 21, portarias que credenciam PMs a agirem como agentes de trânsito em Osasco.

A retomada da parceria para que policiais militares pudessem atuar no trânsito havia sido acertada em janeiro, em reunião entre o prefeito Rogério Lins (PTN) e agentes de segurança.

Nove agentes

“Atualmente contamos apenas com nove agentes de trânsito em atividade na cidade”, afirmou, na época, o prefeito. Ele diz que o reforço na fiscalização visa “fazer com que as pessoas respeitem as leis”.