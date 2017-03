Em meio às reclamações sobre a violência em Presidente Altino, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), prometeu ações de patrulhamento no bairro e declarou que podas de árvores, que serão realizadas em conjunto ao a AES Eletropaulo, vão ajudar a reduzir a criminalidade.

“Vamos fazer uma ação, em parceria com a AES Eletropaulo, para fazer um programa de podas de árvores em Presidente Altino, porque muitas vezes, [a iluminação] está encoberta pela vegetação, pelos galhos de árvores, as ruas ficam escuras e facilitam ações criminosas”, declarou Rogério Lins durante transmissão ao vivo no Facebook nesta sexta-feira, 24.

Em fevereiro, representantes da Eletropaulo se reuniram com o prefeito e foi divulgado que a empresa vai podar 25 mil árvores no município.

Divisas

Além disso, o prefeito de Osasco afirmou que tem buscado por parcerias com cidades vizinhas para aumentar o patrulhamento nas divisas, em bairros como Presidente Altino, Jardim D’Abril, Vila Yara e Km 21.

“Algumas regiões, por serem regiões de divisa, acabam tendo uma dificuldade de atuação direta da Guarda, mas a gente tem discutido com outros prefeitos da região para que a gente possa fazer ações conjuntas nas divisas”, disse Lins.

Ações no bairro

O prefeito declarou ainda que já se reuniu com representantes de associação de moradores do bairro para discutir melhorias a serem implementadas em Presidente Altino. “Altino vai ganhar ruas recapeadas ainda este ano, faz parte do nosso programa de limpeza e manutenção”.