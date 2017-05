Polícia Civil apreende mais de meia tonelada de drogas na região

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Taboão da Serra (Demacro) apreenderam, na terça-feira, 2, um total de 501 kg de maconha, que era transportada em um caminhão na Rodovia BR 116, KM 297, em Itapecerica da Serra, e prenderam o motorista em flagrante por tráfico de drogas.

A ação ocorreu durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal. Os agentes abordaram o caminhão conduzido pelo indiciado, e devido ao seu nervosismo, em responder sobre o seu itinerário, foi realizada a vistoria no veículo.

A droga, distribuída em tabletes, foi localizada em um fundo falso do caminhão. O indiciado disse aos policiais que pegou o caminhão em um posto de gasolina em Curitiba/PR, e que realizaria a entrega em outro posto no estado do Rio de Janeiro.

A droga foi apreendida e o motorista autuado em flagrante por tráfico de drogas.