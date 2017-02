Nesta quarta-feira, 15, a secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, Dulce Cazzuni, reuniu-se na sede da SDTI, às 16h, com 34 dirigentes sindicais dos sindicatos do trabalho de Osasco, para dialogar a respeito da reabertura do Portal do Trabalhador, programada para 2 de março, e sobre a reformulação das políticas de geração de emprego e renda no município.

A intenção do encontro era dar “transparência ao processo de reestruturação” da pasta e reunir esforços para o enfrentamento do desemprego em nossa cidade.

“Hoje, vivemos um momento difícil, no qual há muito desemprego, momento em que mais precisamos estar de portas abertas para receber o trabalhador”, afirmou Cazzuni.

“Em reuniões com o Prefeito, discutimos que essa situação precisa ser combatida com apoio de todos nós. Temos tarefas conjuntas e precisamos nos alinhar em prol de Osasco”, completou.

Destacando a importância do apoio dos sindicatos nas ações executadas pela pasta, a secretária explicou que os “esforços agora estão voltados para a abertura do Portal do Trabalhador”, que acontece no início de março. “É preciso iniciar ações imediatas de apoio ao trabalhador de Osasco”.

Ainda de acordo com secretária, grande parte das políticas de geração de trabalho e renda são feitas com recursos públicos federais e por isso a “as lideranças sindicais têm papel importante neste campo”.

“É preciso que nos mobilizemos e trabalhemos de forma coesa”, disse, explicando a necessidade da atuação conjunta entre os sindicatos e a prefeitura.

Projetos

Além de apresentar os planos de curto prazo, Cazzuni também divulgou projetos importantes e que serão implementados ao longo da gestão.