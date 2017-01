Leandro Conceição

Fechadas desde dezembro, as duas unidades do Portal do Trabalhador, em Osasco, devem ser reabertas pela prefeitura. Foi o que assegurou a secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, Dulce Helena Cazzuni, em entrevista ao Visão Oeste.

A reabertura do Portal ainda não tem data definida. A secretária diz que os trâmites burocráticos “estão acelerados” para que o Portal do Trabalhador seja reaberto “urgentemente”.

“Estamos trabalhando de forma bastante acelerada para reabrir o Portal do Trabalhador. Dependemos de trâmites jurídicos, licitação, uma série de coisas”, afirmou. “Mas espero que o Portal seja reaberto o mais breve possível, é uma questão bastante urgente”.

“O Portal do Trabalhador tem toda uma política de qualificação [de trabalhadores], de recolocação profissional, intermediação de mão de obra, parceria com obras, que nós vamos retomar”, completou Dulce Helena Cazzuni.

Convênio com o governo federal

O Portal do Trabalhador foi fechado por tempo indeterminado desde dezembro devido a, segundo a gestão anterior, falta de repasses do governo federal em um convênio firmado para a manutenção do órgão.

A secretária diz que o município busca uma solução para o impasse junto ao governo federal.