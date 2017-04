Leandro Conceição

Na quarta-feira, 8, Edinievan Borges Fernandes, 44, saiu bem cedinho de sua casa, no Munhoz Júnior, Osasco, para mais uma jornada em busca de emprego. Já são mais de dez meses desempregado e viver de bicos é cada vez mais difícil. A esperança, desta vez, é aproveitar a reabertura do Portal do Trabalhador para conseguir uma recolocação no mercado. O órgão estava fechado desde dezembro.

“Vi com os amigos que o Portal seria aberto hoje, dia 8, e vim atrás de uma vaga na minha área, auxiliar de produção, área alimentícia. Tenho família, tenho as contas para pagar, e o Portal do Trabalhador é uma esperança, fiquei muito feliz quando soube que iria reabrir”, afirmou. “Vim com a esperança de que Deus vai me abençoar e vou conseguir um emprego aqui pelo Portal”.

Edinievan é um dos afetados pela crise econômica nacional, que no ano passado ajudou a gerar um saldo de 8,1 mil vagas formais perdidas em Osasco, segundo dados do Ministério do Trabalho. Nas oito cidades da região, foram 31,7 mil vagas a menos em 2016.

O prefeito Rogério Lins (PTN) citou dados do Dieese que apontam que a cidade tem hoje uma taxa de desemprego de 15,1%. Entre os jovens de 16 a 29 anos, essa taxa sobe para 25,9%. “Nós precisamos retomar o crescimento do trabalho formal em nossa cidade”, declarou Lins.

O prefeito disse que a unidade da zona Sul do Portal do Trabalhador deve ser reaberta até o fim do semestre e que no ano que vem deve ser implantada uma unidade do órgão na zona Norte da cidade.

Fila

Milhares de pessoas formaram uma longa fila que dobrava o quarteirão na reabertura do órgão, no Centro de Osasco, em busca de recolocação no mercado.

Nela, além de Edinievan estava Eliana Lima, 44, do Bela Vista. Desempregada há seis meses, ela busca recolocação como auxiliar de limpeza. “Está difícil, viu? Já fui em muitos lugares. Acho que com o Portal agora vai melhorar para o pessoal conseguir emprego”.

O órgão funciona por meio de parceria entre a prefeitura e o governo federal e atende também moradores de cidades vizinhas.

Em 11 anos, órgão inseriu 64 mil no mercado formal

De acordo com a Prefeitura, o Portal do Trabalhador reúne esta semana cerca de 1.700 vagas em diversas áreas. São aproximadamente 200 empresas parceiras que contratam profissionais por meio do órgão.

Inaugurado em 2006, além de intermediação de mão de obra, o Portal do Trabalhador oferece serviços como emissão da Carteira de Trabalho, acesso ao Seguro-Desemprego, cursos de qualificação e acesso ao programa Bolsa Família, entre outros.

Em 11 anos de atuação, o órgão atendeu aproximadamente, dois milhões de pessoas, inserindo mais de 64 mil pessoas no mercado de trabalho formal, de acordo com dados da prefeitura de Osasco.

Na área de qualificação, o Portal conta com o Senac como parceiro. “O município percebe a falta de qualificação profissional em determinado segmento e a gente desenvolve a solução educacional para capacitar os munícipes”, afirma Zélia Lima, executiva de contas do Senac.

“Temos cursos em diversas áreas, administração e negócios, tecnologia da informação, gastronomia etc.. Temos diversas áreas do conhecimento nas quais o Senac pode atuar”.