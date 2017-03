Nesta quarta-feira, 8, a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI) da prefeitura de Osasco reinaugurou o Portal do Trabalhador e retomou os atendimentos à população, que haviam sido encerrados na gestão passada.

O Portal já reabre com 1.700 vagas de empregos nas mais diversas categorias, de acordo com a administração.

Logo no início da manhã, por volta das 6h, uma enorme fila se formou em volta do prédio. As pessoas aguardavam ansiosas pela reabertura, para ter acesso a serviços como auxílio no seguro-desemprego, emissão de carteira de trabalho, encaminhamento para vagas de trabalho, entre outros.

Em sua fala, a secretária da SDTI ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelo Portal do Trabalhador e o empenho do prefeito em sua reabertura. Segundo Cazzuni, o Portal é referência nacional no campo das políticas públicas de promoção de emprego e geração de renda.

“Centenas de municípios já beberam na fonte do trabalho desenvolvido por nós. O Portal do Trabalhador recebeu prêmios nacionais e internacionais; já fomos objeto de estudo de inúmeras teses de mestrado e doutorado e publicamos oito livros sobre o trabalho desenvolvido aqui”, afirmou.

“Não é apenas uma reabertura. Faremos uma política pública com respeito ao cidadão, respeito ao dinheiro público e, principalmente, com respeito ao munícipe”, completou, destacando o intenso trabalho executado por várias secretarias e agentes da Prefeitura.

Combate ao desemprego

O prefeito Rogério Lins, por sua vez, reiterou a necessidade da reabertura e reconheceu o empenho de sua equipe para que o Portal voltasse a funcionar no menor prazo possível.”

De acordo com ele, a taxa de desemprego em Osasco, hoje, está em 15,1%, segundo Pesquisa de Emprego e Desemprego/Dieese-Seade, de 2016. Se analisada entre os jovens de 16 a 29 anos, essa taxa sobre para 25,9%, “número ainda mais preocupante”.

“Nós precisamos retomar o crescimento do trabalho formal em nossa cidade e por isso estamos aqui. O Portal possui capacidade para atender 600 pessoas por dia e já conta com 200 empresas ativas, ofertando vagas de trabalho”, explicou Lins.

“Sua reabertura marca o esforço da nossa gestão em projetos focados em resultados para nossa população”, completou o prefeito.

“Grandes expectativas”

Uma das primeiras pessoas atendidas, Rayane Rodrigues, de 17 anos, recebeu sua primeira carteira de trabalho pelas mãos do próprio prefeito. Questionada sobre seus próximos passos, Rodrigues afirmou que deseja “seguir sua vida profissional, crescer e alcançar os objetivos”.

Eloí Paranhos, de 31 anos, também foi recebida por Rogério Lins e conseguiu uma vaga de estágio em administração intermediada pelo Centro De Integração Empresa-Escola (CIEE). Fora do mercado de trabalho há dois meses, Paranhos tem “grandes expectativas” com o novo estágio e garante que dará seu “melhor para crescer”.