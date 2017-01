Poupatempo Carapicuíba realiza simulado de abandono

O Poupatempo Carapicuíba realiza na manhã desta sexta-feira, dia 27 de janeiro, um exercício de abandono do prédio com a participação dos funcionários e cidadãos presentes na unidade.

Foram convidados a participar do simulado o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do 1º Distrito Policial de Carapicuíba.

A iniciativa faz parte dos procedimentos de segurança e é essencial para que a equipe esteja sempre preparada nas situações que exijam uma rápida, eficaz e organizada evacuação do local. Após a simulação, todos retornarão para prosseguirem com os atendimentos.

O simulado de abandono de área nos postos Poupatempo acontece duas vezes por ano e é determinado pelo Decreto Estadual nº 56.819/11, que define a obrigatoriedade da ação em situações de emergência em edificações e áreas de risco.

O Poupatempo Carapicuíba fica na Avenida Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 495 – Parque Ecológico. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e aos sábados, das 8h às 13h.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação. Desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, o Poupatempo já prestou mais de 524 milhões de atendimentos.

Atualmente, conta com 72 postos fixos e uma unidade móvel, instalados em todas as regiões administrativas do Estado, que atendem mais de 175 mil cidadãos por dia. Em 2016, o Poupatempo foi eleito pelo segundo ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha.

Em pesquisa anual de satisfação, o Poupatempo obteve 99% de aprovação dos usuários. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.