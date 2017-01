O Poupatempo iniciou testes com um atendente virtual capaz de dar informações pela internet e marcar dia e hora para cidadãos que desejam ser atendidos em qualquer uma das 72 unidades no Estado de São Paulo.

Nos primeiros 26 dias de testes, o robô atendeu em média 5 mil pessoas por dia e trocou mais de 2 milhões de mensagens. Ele também fez mais de 45 mil agendamentos e recebeu 26.424 mensagens de agradecimento, algumas carinhosas ou até religiosas como “Deus te abençoe”.

O assistente virtual, chamado Poupinha, atende no portal do Poupatempo e também pelo Messenger, aplicativo oficial do Facebook.

O robô foi desenvolvido pela Nama Inteligência Artificial, uma das empresas de tecnologia selecionadas no edital do Pitch Gov, iniciativa do Governo de São Paulo destinada a buscar soluções inovadoras para a prestação de serviços ao cidadão. Se for aprovado nos testes, o sistema será contratado por meio de licitação pública.

“O atendente virtual foi criado para incentivar os cidadãos a marcar dia e hora para atendimento antes de ir aos postos”, afirma o superintendente de Novos Projetos do Poupatempo, o Ilídio Machado.

Segundo ele, o agendamento serve para distribuir a demanda e evitar filas, de forma a garantir o conforto dos cidadãos, além de aumentar a eficiência do programa de serviços públicos.

Mesmo com alternativas de agendar pelo portal, pelo aplicativo ‘SP Serviços’ ou pelo disque Poupatempo, metade dos usuários ainda vai às unidades diretamente sem agendar, correndo o risco de perder a viagem ou precisar esperar mais tempo do que o necessário.

Com o robô criado pela Nama, com tecnologia totalmente desenvolvida em São Paulo, o Poupatempo pretende dar mais agilidade ao agendamento de serviços através de canais eletrônicos, reduzindo a distância entre o governo e o cidadão.

O sistema conversa com centenas de usuários simultaneamente, e todos os dados ficam registrados para análises. Quanto mais usado, mais conhecimento o atendente acumula e melhor interage com os humanos, aperfeiçoando as respostas a cada dia.

Para Rodrigo Scotti, CEO da Nama, uma das vantagens do atendente virtual é a sua capacidade de estabelecer uma conversa natural para se relacionar 24 horas por dia e sete dias por semana com o cidadão.

Ele afirma que os softwares de respostas automáticas baseados em inteligência artificial já são utilizados por muitas empresas na comunicação com os clientes e agora começam a ser usados também no serviço público.

Como falar com o atendente virtual do Poupatempo:

No Portal: https://www.poupatempo.sp.gov.br/

No Messenger: https://www.messenger.com/t/PoupinhaSP

No Facebook: https://www.facebook.com/PoupinhaSP/

Totens de autosserviços

Outra inovação tecnológica nos postos Poupatempo são as máquinas de autoatendimento ­(semelhantes aos caixas automáticos bancários) já instaladas nas 19 maiores unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo.

Nelas os usuários podem fazer agendamento e solicitar serviços como o Atestado de Antecedentes, que é impresso na hora e sem custo, ou a segunda via do RG.

Se o último documento foi emitido há menos de dois anos, o cidadão paga a taxa com cartão de débito no próprio equipamento e nem precisa passar pelo atendimento em mesas.