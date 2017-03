Em audiência com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, esta semana, o deputado federal Valmir Prascidelli (PT-SP) solicitou a liberação de R$ 1,4 milhão de emenda ao Orçamento Federal de 2017 destinado ao apoio e manutenção de unidades de saúde em Osasco.

“A saúde tem sido a maior preocupação da população da região. É preciso fazer uma gestão eficiente e comprometida. Por isso estou aqui, à disposição da prefeitura de Osasco e de todas as prefeituras da região para buscar mais recursos, para que a população tenha qualidade nos serviços de saúde”, disse Prascidelli.

O deputado federal osasquense reivindicou ao ministro da Saúde uma atenção especial às unidades de saúde da cidade, que hoje atendem cerca de 700 mil moradores.

Prascidelli ressalta que elas necessitam de mais recursos federais para investir na compra de insumos, infraestrutura e qualidade de atendimento.

No encontro, Prascidelli solicitou o aporte financeiro do ministério para a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro dos Munhoz; além de recursos para a reforma das Policlínicas da Zona Norte e da Zona Sul.

Samu

Outra solicitação relevante feita pelo deputado foi a aquisição de equipamentos de tecnologia e comunicação para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além de reposição da frota.

“A demanda por recursos é sempre muito grande, e a saúde é uma área essencial que requer uma atenção especial dos governantes. A ampliação desses recursos permitirá a melhoria na saúde pública de Osasco”, argumentou Prascidelli.