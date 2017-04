Prato coringa da Páscoa, bacalhau pode ser encontrado a partir de R$ 32,90

Neste domingo de Páscoa, 16 de abril, quem pretende seguir o roteiro gastronômico da data não pode deixar de lado o bacalhau. Na região, é possível encontrar vários tipos com valores a partir de R$ 32,90.

Localizado na avenida dos Autonomistas, s/n, em Osasco, o supermercado Makro é um dos estabelecimentos consultados. O peixe salgado e desfiado tipo bacalhau sai por R$ 19,90 o quilo, enquanto o lombo de bacalhau dessalgado e congelado Reymar pode ser comprado por R$ 31,90 a cada 600 gramas. As ofertas são válidas até segunda-feira, 17.

Outra rede com variedade de produtos é o Carrefour. De acordo com os valores consultados na unidade Osasco, na avenida dos Autonomistas, 1542, o quilo do bacalhau do porto sai por R$ 39,90. Já o bacalhau do porto Morhua Imperial custa R$ 49,90 o quilo.

O consumidor encontra ainda lombo de bacalhau Morhua Bom Porto a R$ 62,90 (kg); saithe tipo bacalhau por R$ 29,90 (kg); filé de Bacalhau a R$ 59,90 (kg); e bacalhau do porto Macro com preços a partir de R$ 32,90 (kg).

No Supermercado Lopes, com unidade na avenida Visconde de Nova Granada, 212, no Jardim Cipava, os preços praticados são válidos até o dia 30 de abril. O bacalhau importado Zarbo sai por R$ 39,90 (Kg). É possível comprar por R$ 49,90 (kg) o bacalhau importado do Porto.

No Walmart de Cotia, na rodovia Raposo Tavares, 23.300, a cada 800 gramas de lombo de bacalhau congelado o consumidor paga R$ 39,98. Cada 400 gramas de bacalhau desfiado sai por R$ 13,98.