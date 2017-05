Prefeito busca financiamentos do BNDES para Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), e a secretária municipal de Planejamento e Gestão, Dulce Cazzuni, participaram, dia 20, de uma reunião na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro, para restabelecer a parceria com o órgão federal e retomar as tratativas de financiamentos para o município.

“Nossa visita ao BNDES teve o intuito de apresentar, formalmente, a nova gestão e de resgatar as negociações para parcerias futuras. Para retomá-las, assumimos o compromisso de rever cronogramas de atuação e de continuar implementando mecanismos para garantir a prestação de serviços públicos cada vez mais eficientes”, sintetizou Lins.

Recebidos por José Guilherme da Rocha Cardoso, chefe de departamento da área de Gestão Pública e Socioambiental, o grupo apresentou as ações propostas pelo Plano de Governo da gestão atual e tratou sobre o cronograma de execução do projeto de modernização dos serviços públicos municipais.

Esse projeto tem financiamento garantido pelo Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT) – programa do BNDES destinado a apoiar projetos de investimentos voltados à melhoria da eficiência, qualidade e transparência da gestão pública.

A pauta do encontro também contemplou o projeto de Gestão Integrada e Solidária de Resíduos Sólidos, que inclui 250 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs); e o início da construção de Ecopontos na cidade.