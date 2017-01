O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), adiou o anúncio de seu secretariado, que seria feito na tarde desta quarta-feira, 4. “Assim que todos os secretários estiverem definidos, a Secom (Secretaria de Comunicação) informará a nova data da solenidade de nomeação”, informa nota divulgada pela assessoria da prefeitura.

Lins já havia anunciado cinco secretários no fim do ano passado, mas dois tiveram alteração. André Sacco declinou de assumir a Secretaria de Saúde, que será comandada por José Carlos Vido, também do PSDB.

Flávio Christensen Nobre, advogado de Lins, não deve mais assumir a pasta de Assuntos Jurídicos.

Comunicação

Além de José Carlos Vido, um novo nome no secretariado de Lins é a jornalista Emília Cordeiro na Secretaria de Comunicação, que em breve deve ser extinta e virar um departamento ou diretoria.

O ex-vereador Délbio Teruel é cotado para assumir a pasta de Esportes.