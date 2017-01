Sem a presença do prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), foi realizada nesta sexta-feira, 6, em Barueri, reunião extraordinária do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste) para a escolha dos novos mandatários da entidade em 2017. Foram eleitos, respectivamente, presidente e vice, os prefeitos de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar (PSDB), e de Itapevi, Igor Soares (PTN). O pleito é anual.

A reunião foi presidida pelo prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD). Também participaram os prefeitos de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), Carapicuíba, Marcos Neves (PSB) e Jandira, Paulo Barufi (PTB).

No encontro também foram discutidas, no âmbito do Consórcio, ações de combate à dengue, transportes, infraestrutura e meio ambiente, temas de interesse comum das oito cidades que integram o órgão.

O Cioeste

O prefeito de Cotia destacou a importância do Cioeste para os municípios.

“Estamos em uma região com um dos maiores PIBs (Produto Interno Bruto), com forte representatividade política e econômica. Por isso, é importante essa interação entre os prefeitos, para que atuemos junto aos governos estadual e federal e tenhamos mais eficiência na resolução de problemas comuns às cidades.”

Formado em 2013, o Cioeste tem como prerrogativa estabelecer soluções regionais eficazes para questões locais, como a destinação de resíduos sólidos, serviços na área da saúde, coordenação de defesa civil, mobilidade e campanhas contra endemias, entre outras.

Os prefeitos trabalham para viabilizar projetos de interesse comum das cidades e o benefício de seus moradores.