Na manhã desta sexta-feira, 20, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), recebeu representantes do Uber para discutir a regulamentação do serviço no município.

“Recebemos representantes do UBER para discutirmos um modelo ideal de regulamentação do sistema de transporte por aplicativo em nossa cidade”, declarou.

“Queremos um sistema justo, moderno e que beneficie usuários, a classe trabalhadora e não prejudique outras categorias”, afirmou o prefeito.

De acordo com ele, o objetivo é “implantar um sistema inovador de regulamentação nos moldes de locais como Califórnia, Cidade do México, Filipinas, entre outras, que tem modelos de atuação como exemplos a serem seguidos por outras cidades”.

Táxis

Outro tema do encontro foi a necessidade da desoneração de tributos municipais aos taxistas. “Queremos igualar ambas as classes trabalhadoras, estimulando a concorrência para que a grande beneficiária seja a população”, declarou Rogério Lins.