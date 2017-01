Prefeito empossado, Marcos Neves anuncia secretariado

Com 6 secretarias a menos, 15 nomes foram anunciados para fazer parte da administração de Carapicuíba

No domingo, 1º de janeiro, em sua posse, o prefeito de Carapicuíba Marcos Neves (PV) anunciou os secretários que vão fazer parte seu governo. A cerimônia aconteceu no Ginásio Ayrton Senna, na Cohab. Ao todo, são 15 nomes.

Para a secretaria de Administração foi nomeado Mário Maurício da Matta. Na Assistência Social ficou Miriam Vanessa. Evaldo Claudino está a frente da secretaria de Cultura. Já na de Desenvolvimento Urbano e Habitação está Ângelo Melli.

Comunicação e Trânsito está nas mãos de Ronaldo Soares. A pasta de Educação ficou com Jonia Ramos. Venilton foi nomeado na secretaria de Esportes, e Marcelo Botelho na Fazenda. Na secretaria de Governo está Oscar Cavalcante, e no Jurídico, Vicente Bandeira. Alcides Pereira ficou com a secretaria de Obras, Ana Maria Pessoa na Saúde, Rubens Diniz na Segurança, Luiz Gonzaga na de Trabalho e Alexandre Rodrigues na de Infraestrutura.

O governo começa com redução de 6 secretarias que, segundo Neves, deve economizar R$ 1 milhão por ano aos cofres públicos. O número de secretarias era de 21.