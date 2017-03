Após reclamações de alunos e profissionais da rede, o prefeito de Itapevi, Igor Soares (PTN) também provou e não gostou do café com leite em pó distribuído na merenda em escolas de Itapevi. Ele mandou trocá-la por achocolatado.

“Experimentei, também não gostei, e já estamos trocando”, declarou o prefeito. “Diretora, coordenadores, professores, merendeiras e até crianças falaram do sabor pouco agradável. A troca da bebida já começou a ser feita no cardápio de todas as escolas da rede municipal”.

In loco

Igor provou a bebida durante uma visita ao CEMEB Maestro Heitor Vila Lobos, no Parque Suburbano.

“Daí a importância de visitar cada unidade. Só ‘in loco’ é possível ter a real situação dos departamentos públicos e do atendimetno realizado à população. Vou continuar com esta prática, sempre sem avisar, tanto nas unidades educacionais, quanto nas unidades de saúde”, completou o prefeito.