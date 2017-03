Em Jandira, desde o dia 5, a tarifa de ônibus municipais em Jandira voltou a subir de R$ 3,70 para R$ 4,00, como havia sido autorizado pelo ex-prefeito Geraldo Teotônio, o Gê (PV), no fim de dezembro. O atual prefeito Paulo Barufi (PTB) se destacou ao ser o único chefe do Executivo da região a revogar, logo no início de janeiro, o reajuste, de 8,1%.

“Sem condições legais de impedir o referido aumento, a decisão de autorizar o reajuste foi tomada após a atual administração tomar ciência dos estudos técnicos da empresa IPK Engenharia, baseados no contrato celebrado entre a prefeitura e a empresa concessionária do serviço de transporte público, além da aprovação do Conselho Municipal de Transporte”, justifica a prefeitura de Jandira em nota oficial.

Subsídio

A administração municipal alega ainda que “caso não cumprisse o descrito no contrato e não autorizasse o reajuste dos valores, seria obrigada a repassar à concessionária a diferença por passageiro, o que equivaleria a cerca de R$ 150 mil por mês, retirando investimentos em outros serviços públicos, como Saúde, Educação e Segurança”.