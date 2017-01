No embalo das novas gestões, que começaram cortando custos ou evitando novas despesas nas cidades da região, prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PV) suspendeu o chamamento de mais de 200 aprovados no concurso público 01/2015, promovido pelo ex-prefeito Sergio Ribeiro (PT).

Na portaria na qual determina a suspensão do chamamento dos aprovados no concurso, Marcos Neves justifica que “a atual administração não teve tempo hábil de analisar a fundo os impactos financeiros a serem assumidos pelo município com as admissões, tampouco a real necessidade e urgência da convocação de mais de 200 servidores no mesmo ato”.

De acordo com o prefeito, “a princípio, a atual condição financeira e orçamentária do município não suporta os gastos gerados pelo grande número de admissões oriundas do referido chamamento”.